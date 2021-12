El contundente mensaje de Marcela Reyes a quienes la tildan de vieja

Marcela Reyes ha sido blanco de críticas a causa de su edad en las diferentes redes sociales. Sin embargo, la DJ ha enviado una contundente respuesta para todos aquellos que la juzgan basados en este criterio.

“Yo voy a cumplir 32 años y siento que una mujer de 50 hoy en día es joven porque ya hay ejercicio, cirugías, la actitud también te hace sentir y ver mucho mejor y realmente lo que me preocupa no es eso, lo que me pone muy triste y a pensar es qué lástima en la sociedad que nosotros estamos donde el tiempo están buscando por dónde tirarle sal a la herida”, Señaló.

A través de la función historias de Instagram, Marcela le hizo saber a las personas que están pendientes de ella por cosas tan banales como la edad que esa no es una de sus preocupaciones, sino que por el contrario, se siente joven y realizada.

“Soy una mujer que me siento realizada a mis 32 años, ya soy mamá de un bebé de tres años, tengo mis negocios, no dependo de nadie, me doy el placer de estar con el hombre que amo, por gusto y por placer, no porque me toque (…) Yo me siento súper feliz y honrada de tener 32 años y de lograr todo lo que he logrado hasta el día de hoy, he dicho y no me voy a dañar mi energía”, añadió.