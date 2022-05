Tarzán tuvo que ser retirado por el equipo médico del Desafío

Durante el desafío a muerte emitido el 23 de mayo se estaban enfrentando cuatro mujeres para poder mantener su cupo dentro del reality show ‘Desafío: The Box’. Alexa, Karol, Grecia y Karla, portadoras del chaleco de sentencia tuvieron que competir en el ‘box negro’.

Así las cosas, Karla tuvo que abandonar por segunda vez consecutiva la competencia al no poder finalizar la prueba primero que sus compañeras. Sin embargo, hubo una escena que también tomó bastante protagonismo y es que Tarzán, capitán del equipo ‘Alpha’ tuvo que ser retirado por el equipo médico del programa debido a que se estaba sintiendo muy mal.

De hecho, la mujer encargada de revisar al competidor le anunció que debía ser retirado de ‘la ciudad de las cajas’ para poder descartar cualquier tipo de complicación que lo obligue a abandonar completamente el programa.

La nueva salida de Karla

La ex participante de los equipos Omega, Beta y Alpha tuvo que abandonar la competencia por segunda vez al no poder terminar la pista puesta en el ‘box negro’ donde en el obstáculo final no pudo completar un equilibrio junto con una balanza en el cual tendría que poner unos balones en uno de los extremos y volver sin que estos se cayeran.

Sin embargo, en medio de las redes sociales hubo muchas personas esperando que ella se pudiera quedar en la competencia debido a que ante los ojos de los internautas había sido traicionada por los miembros de su propio equipo, en especial por Okendo, quien negoció con el equipo Beta para que ella fuera la sentenciada.

Las reacciones de los usuarios en redes sociales:

En este punto, creo que me da más "cosa" el hecho que Okendo dijo que le iba a decir a Karla y prácticamente no lo hizo, más que la cabeza de ella en sentencia, porque los manes lo aprobaron

