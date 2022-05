¿Dama de compañía? Jessica Cediel aclara la situación

Jessica Cediel ha sido desde años una de las mujeres más bellas del país, de hecho estuvo catalogada como la mejor cola. A pesar de no verla ahora mismo en las producciones más importantes de Colombia, su carrera le ha permitido llegar al exterior y posicionarse como una de las presentadoras latinas más importantes en Estados Unidos. Además de eso, se mantiene bastante activa en sus redes sociales compartiendo videos y bailes que definitivamente dejan encantados a todos.

Muchas de las personas que no conocen la carrera como comunicadora social de Jessica Cediel, pueden pensar que por su contenido e internet se dedica a otras cosas, sobre todo en paises europeos, como le pasó a la colombiana.

En redes sociales no perdió la oportunidad para aclarar la situación porque aparte de dejar mal su nombre, al parecer estaban quitándole plata a varias personas que querían contratar los servicios de ella:

“Me están enviando mucho ustedes, tanto como hombres como mujeres, mensajes por privado, tanto a mi como a mis hermanas, supuestas relaciones que yo tengo. Yo no estoy con nadie, yo no se porque la gente es tan mal****. Juepucha, están estafando a hombres, pidiéndoles dinero. También en páginas por allá de Europa sale que mejor dicho, soy dama de compañía y estoy por allá en un catálogo de mier***, o sea no soy yo, así que ahí les dejo la aclaración para que no caigan”

Obviamente muchos se alarmaron por lo que estaba pasando con su imagen y sobre todo con las personas que sin saber, han caído. Para finalizar, Jessica aclaró que la única página aparte que tiene, es una donde manda saludos personalizados, nada más.