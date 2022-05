“No pareces de 40″, comentarios a Jessica Cediel por video en vestido de baño

Jessica Cediel es una de modelos y presentadoras colombianas más reconocidas y queridas del mundo del entretenimiento en Colombia. Durante todos sus años de carrera siempre ha destacado por su belleza y carisma. Para muchos, el carisma de la bogotana ha sido lo más llamativo de ella, y que combinado con su belleza forman la combinación perfecta.

Para muchos, la edad es solo un número en cuanto a la apariencia física, y que nuevamente Jessica Cediel se encargó de reafirmar. Con 40 años, la presentadora sigue descrestando con su belleza y vitalidad en sus diferentes publicaciones en redes sociales realizando sus rutinas de ejercicios, pasos de baile y apariencia física frente a las cámaras a pesar del paso de los años.

En una de sus publicaciones más recientes, Lina sigue reafirmando que el tiempo no es problema para ella posando en vestido de baño. Segura de sí misma decidió publicar dicho video dejando de fondo una de las canciones del momento, ‘Provenza’ de Karol G.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar “¿Tienes un diccionario?... Porque cuando te vi me quedé sin palabras”, “Siempre serás mi amor platónico”, “Increíble 40 años , juventud eterna!”, “Como tú No hay otra ., Con Belleza No tengo palabras”, fueron algunos de los elogios que recibió la colombiana en el video, causando más de un suspiro

Este es el video con el que Jessica está dejando más de 1.000 comentarios y cerca de 300.000 ‘me gusta’ en su cuenta de Instagram.