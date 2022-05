Luisa Fernanda W le responde a sus haters: “Me puedo colgar un costal y me voy a ver preciosa”

Luisa Fernanda W destaca por ser una figura colombiana que está muy involucrada en el mundo de la moda, publicando con frecuencia diferentes atuendos para diversas ocasiones, además de varios tutoriales de maquillaje. Pero así como hay quienes la apoyan, también están los que la critican. Sin embargo, la influencer no se quedó callada y les envió un contundente mensaje a sus haters.

A través de una serie de historias de Instagram, la creadora de contenido decidió sacar a la luz la situación de sus detractores nuevamente, indicando que a través de sus redes sociales ha recibido críticas por su manera de vestir, siendo calificada de “ordinaria” en varias ocasiones.

A propósito de esto, Luisa Fernanda W no se contuvo y le dedicó unas palabras a todos aquellos que la critican por su estilo. “Cálmate, diosa de la moda, personal shopper de Kim Kardashian. Cada quien con sus cosas, cada quien con sus gustos”, dijo la colombiana en sus historias.

Seguidamente decidió hablar sobre su físico, indicándole a sus seguidores que no importa qué tipo de prendas lleve, cualquier combinación que ella se ponga le lucirá porque se considera una mujer muy atractiva, por lo que en materia de ropa no debe preocuparse.

“Yo me puedo colgar un costal, y como yo tengo un cuerpo tan lindo, tan bien cuidado, pues a mi todo se me va a ver lindo. Me puedo poner la cosa más ordinaria, salgo a la calle y no me voy a ver preciosa, me voy a ver lindísima”, comentó Luisa Fernanda W a través de sus historias.

“Y que me llamen la más convencida por amar mi cuerpo y por saber que me lo he cuidado para que sea un cuerpo saludable y bello. Entonces sí, me puedo colgar un costal y me voy a ver preciosa”, recalcó la youtuber antes de recomendarle a sus detractores que en vez de criticarla se ocupen de sus propias figuras y sus estilos de vestir.