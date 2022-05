¿Confirmó que está embarazada? Luisa Fernanda W compartió un video de cuerpo completo

A parte de la creación, su mayor amor es su familia: Felipe y Máximo, que a diario le dan gran felicidad. Esta gran dicha, se le ve en la cara a Luisa, por eso mismo muchos de los seguidores le han preguntado si querrá agrandar la familia, dándole un hermanito a Máximo.

En repetidas ocaciones ella ha hablado del tema, dejando claro que está en sus planes y que no habría nada más lindo, pero no confirmó que estuviera en dulce espera, de hecho, cuando le preguntan más insistentemente, ella solo afirma que el momento en que una mujer quiera contarlo, debe hacerlo porque quiere y no por presión social y si no quiere decirlo nunca, pues en algún momento se notará.

ahora decidió compartir un video en donde afirma que se siente mejor que nunca ya que entrenó “Me siento jodidamente espectacular, o sea hay que entrenar las pompas. Cómo un mes larguito sin entrenar. Como todos saben yo me quité las extensiones y me corte mucho más el pelo y ahorita estoy pasando por una situaciones de muchos cambios que como les dije, luego les voy a contar”

A pesar de que no comentó nada en específico, varios afirman que ese gran cambio por el que esta pasando, podría ser por su embarazo. No se sabrá nada hasta que ella misma quiero confirmarlo, pues dejó bastante claro que cuando se sienta preparada para dar una noticia tan imporntnate como esas, lo hará pero sin presión.

Lo que se sabe por ahora, es que el segundo bebé está totalmente deseado, ya que ella afirmó que “Ojalá” estuviera embarazada. Por el video donde se ve su cuerpo completo, no es el momento y Máximo no tendrá un hermano pronto.