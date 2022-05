“Esta señora es más Uribista que el mismo Uribe”: Critican a Luisa Fernanda W por hablar de política

Luisa Fernanda W es un personaje de amores y odios, ya que desde que ella inició en redes sociales ha sido criticada por su contenido tan “vacío” para muchos, pero sigue siendo una de las creadoras de contenido más seguidas y exitosas de las plataformas. A pesar de que ella se niega a hablar de política, en años pasados dejó clara su posición en la cual apoyaba a Duque, de derecha, lo que fue duramente criticado por sus seguidores.

Ahora, en medio de sus historias en Instagram, Luisa Fernanda W afirmó que ya tenía su candidato para este 29 de mayo, ya que se puso en al tarea de descargar el plan de gobierno de cada uno, leyendo el que ella creía desde un inicio, hasta del que decía odiar. A pesar de que aclaró que no iba a decir cuál era su candidato, varios aseguraron que por lo que ella estaba diciendo, era Fico Gutiérrez:

“Si les cuento que yo estoy muy preocupada por el futuro de mi país, estoy preocupada por el futuro de mi hijo, de mis emprendimientos. Yo soy una persona que ha empezado desde cero. Gracias a Dios mi familia me enseño a trabajar y a mi nunca me faltó nada. Pero si todo lo que tengo lo empece desde cero, he comido popo como ustedes no se imaginan. Pero quiero seguir emprendiendo, quiero que mi país cada día esté en crecimiento. No nos dejemos lavar el cerebro de nadie” afirmó la empresaria.

Los comentarios no se hicieron esperar y no fueron para nada agradables “Esta señora es más Uribista que el mismo Uribe, así que no hace falta que diga por cual FICO va a votar” “Por favor que deje de aparentar que es “Inteligente” hablando de política, QUE INTELIGENTE NO ES Y MENOS SABE DE POLITICA” “Esta vieja es Uribista a morir. Recuerdo que en 2018 publicaba a Duque a cada rato”