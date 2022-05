“Cálmate Miss Universo y bájale al ego”: critican a Luisa Fernanda W por creerse mucho

Luisa Fernanda W desde pequeña, ha tratado de cuidar su imagen, su cabello, su piel y sobre todo el cuerpo, haciendo ejercicio siempre. Esto le ha permitido que muchos comenten sobre el bonito cuerpo que tiene, incluso ahora que tiene un hijo.

A pesar de ella mostrarse siempre bastante segura, muchos parecen inconformes con su actitud y afirman que ella es bastante polémica al afirmar cosas sobre su cuerpo y el amor propio. Luisa Fernanda W hasta ahora está retomando el contenido en su canal de YouTube, ya que su plataforma más fuerte empezó a ser Instagram en donde constantemente comparte videos, sobre todo consejos de ropa y como lucirla.

Muchos de ellos hablan sobre como vestir para ir al colegio del hijo, una prenda en específico, para una reunión de trabajo, etc. Dejando claro que ella ama su estilo y la moda, que para muchos es original. Sin embargo, estos diferentes estilos y forma de vestir, ha sido precisamente lo que la ha llevado a ser tan criticada “¿Alguien más piensa que los ‘outfits’ de Luisa Fernanda W son la vaina más ordinaria de este planeta? Que vieja para tener tan mal gusto en la vestimenta”, afirmó un usuario.

Luisa Fernanda no se quedó callada y le respondió “Cuando tu seas un ejemplo de estilo y buen gusto, hablamos, no eres un referente, querida. PD. Espero verte en las grandes ligas del buen gusto, estilo y moda”

Pero eso no fue todo, de hecho a través de un video, afirmó que “yo me puedo colgar un costal y como yo tengo un cuerpo tan lindo tan bien cuidado, a mi todo se me va a ver lindo. Me puedo poner la cosa mas ordinaria y salgo a la calle y me voy a ver preciosa, me voy a ver lindísima, porque el que es lindo es lindo. Y que me llamen la mas convencida por amar mi cuerpo y por saber que me lo he cuidado para que sea un cuerpo saludable y bello, entonces si, me puedo colgar un costal y me voy a ver muy bella” terminó por decir Luisa.