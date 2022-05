“Parece de 40″, críticas a Luisa Fernanda W por su nuevo corte de cabello

Luisa Fernanda W es una de las pioneras en creación de contenido en Colombia que con sus tutoriales de maquillaje se empezó a ganar un espacio en la industria digital en el país. A medida que fue pasando el tiempo y tras apoyar diferentes marcas de maquillaje, la paisa ha decidido sacar su propia línea de maquillaje ‘Evva’, y que hasta el momento ha recibido buenos comentarios en redes sociales.

Después del nacimiento de su hijo Máximo sus seguidores e internautas le han hecho bastantes cumplidos por lo rápido que pudo recuperar su figura. Hasta hace un par de semanas empezaron los rumores sobre un posible segundo embarazo, el cual negó después de varias semanas de silencio frente al tema.

Hace tan solo unas horas, Luisa Fernanda sorprendió a sus seguidores con un radical cambió de look dejándose el cabello corto después de llevarlo largo durante varios años. La creadora de contenido se mostró segura, cómoda y confiada con su nueva apariencia, pero para algunos internautas dicho cambio no le favorece, argumentando que se ve mucho mayor “Parece de 40″, “¿Nuevo look? solo se quitó las extensiones”, “Parece una señora”, fueron algunos de los comentarios que recibió la empresaria.