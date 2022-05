¿Yina Calderón tiene novio? Esto publicó en redes sociales

Para nadie es un secreto que Yina calderón no es la preferida en redes sociales, ya que algunos la consideran demasiado polémica y ‘metida’ en la vida de los demás. Lo cierto es que Yina sigue a pesar de las adversidades, pues recordemos que hace poco volvió a perder, por quinta vez, su cuenta de Instagram. No se sabe si fue la misma aplicación que la cerró por incumplir normas comunitarias o fue u hacker que la borró, teniendo en cuenta que ella confesó que días anteriores estaba recibiendo mensajes extraños y que ella no puso cuidado.

Conocemos la vida de Calderón por las diferentes peleas que tiene constantemente con otras famosas, pero jamás ha hablado de su situación sentimental en la actualidad. Yina ha tenido varios romances, uno más fuerte que otro, incluso aseguró que solo se ha enamorado perdidamente una sola vez ¿Será que se volvió a enamorar?

En redes sociales la creadora de contenido, empresaria y hasta Dj, se mostró bastante feliz por un regalo que llegó a casa. Se trata de una caja que llevaba un moño amarillo. La caja lleva un gran “Te Quiero” en la parte de arriba “Nenes miren lo que me llegó. Me siento como una quinceañera. Muchísimas gracias por los detalles, vamos a destaparlo”

La caja traía los personajes de la película de “Up” con el mensaje “La mejor parte del día es tenerte a mi lado” ¿Quién le habrá enviado tal detalle? lo que se vio es que la creadora de contenido lo quiere mantener bien oculto, ya que no mencionó a nadie en específico, pero por lo que se escucha en su voz, está muy entusiasmada con el regalo que le llegó a casa.

Si las cosas evolucionan, probablemente pronto se sepa quién es el enamorado.