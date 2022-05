Famosos que se han manifestado porque Egan Bernal apoya a ‘Fico’ Gutiérrez

Colombia entera está bastante tensa porque poco a poco se va a cercando el día en donde tendremos nuevo presidente, lo que genera que todos estén divididos por las opiniones o votos que darán. Bien esta dicho que de política no se debe hablar ni de religión, eso si no se quiere entrar en discusiones. Obviamente todos tenemos derecho a expresar lo que pensamos y más en redes sociales, pero parece que a muchos no les ha gustado saber que varios famosos se irán por Fico Gutiérrez, pues afirman que prácticamente es volver a votar por Uribe.

A pesar de saber que muchos se irían en su contra, el deportista publicó:

“Mi voto de confianza es para ‘Fico’ Gutiérrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio”. Como era de esperarse muchas personas le hiciieron saber la decepción que sentían:

“Tusa brava con la insensatez de este admirado deportista que viene de abajo y esta con el pueblo” afirmó la actriz colombiana actriz colombiana Carolina Ramírez. Por otro lado, Santiago Alarcón aseguró que “Pues yo sí celebro que tenga la valentía de dar su opinión en público. No comparto su decisión pero mi admiración por @Eganbernal sigue intacta”.

Jorge Enrique Abello también se pronunció respecto al tema “Por cierto, Egan Bernal puede votar por quién le de la gana, de eso se trata la democracia. Si no está de acuerdo con él, fácil; vote por quien usted considere más indicado y así respetamos la democracia y no irrespetamos a quien piensa diferente”

“Innecesaria y ridículamente me colocaron en titulares de algunos medios por criticar a Egan y estar seguro que sus trinos eran en apoyo al señor de la oficina @FicoGutierrez. Hoy lo hizo bien, se destapó, de frente, como debe ser. No más mensajitos solapados y encriptados” afirmó Beto Coral

A pesar de respetar su opinión, varios lo crucificaron y afirman que el país seguirá en la misma situación.