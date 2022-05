Yina Calderón reveló el particular oficio de su exnovio

Yina Calderón ha sido de las personalidades más polémicas del entretenimiento en Colombia que ha dado a conocer temas de su vida privada como sus famosas fiestas durante el pico más fuerte de la pandemia durante el 2020, sus peleas constantes con ‘Epa Colombia’ y su problema con el alcohol durante la temporada de cuarentena.

Lo que pocos conocían era un poco de la vida personal de la empresaria y de su vida amorosa. En redes sociales habló sobre los tres novios que ha tenido en su vida. De los dos primeros mencionó que no eran malas personas y que simplemente el romance no fluyó de la manera que esperaban.

Sin embargo, cuando se refirió al tercero, dejó claro que no salió como esperaba “El tercer novio que yo tenía, no voy a decir su nombre porque ni siquiera me interesa decirlo, el tiempo que estuvo conmigo el tipo se portó bien. Yo de pronto tomaba demasiado, teníamos muchas discusiones. Hasta ahí yo no tenía ningún resentimiento con él, pero luego se volvió prepago y yo creo que todos ustedes lo han visto en cuatro en todas las páginas (refiriéndose a las páginas de contenido para adultos). Entonces, para mí está muerto”.

Dicha relación terminó después de ocho meses, pero para Yina Calderón no tiene relevancia alguna seguir hablando del tema, solo lo mencionó esta vez porque sus nuevos seguidores tenían dudas de ese aspecto de su vida, ya que recientemente no se le había visto en redes sociales con alguna pareja.