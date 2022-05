“Tusa brava con la insensatez”: Carolina Ramírez sobre apoyo de Egan Bernal a Fico

Recientemente el campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, Egan Bernal, comentó por medio de su cuenta de Twitter que ha tomado la decisión de votar en las próximas elecciones por el candidato Federico Gutiérrez del Equipo por Colombia, asegurando que no puede haber más odio. Además, debido a la situación del país era lo más sensato a su juicio.

Inmediatamente las reacciones llegaron, algunos a favor de la posición del ciclista, mientras que otros mostraron su total descontento con su pensamiento ya que consideran que al ser persona del pueblo este candidato no lo representa de ninguna manera.

De hecho, la reconocida actriz Carolina Ramírez, protagonista de ‘La reina del flow’ se pronunció sobre la postura de Egan por medio de sus redes sociales donde describe que siente una total decepción al leer su explicación y justificación para votar por el candidato paisa.

“Tusa brava con la insensatez de este admirado deportista que viene de abajo y esta con el pueblo”, comentó la actriz.

Tusa brava con la insensatez de este admirado deportista que viene de abajo y esta con el pueblo. https://t.co/ZOeVQAD1Ze — Carolina Ramirez Q (@caroramirezquin) May 18, 2022

Inmediatamente las reacciones llegaron al decirle que el hecho de que el deportista pensara de manera distinta a él no la hacía una mala postura y que lo mejor era respetar las opiniones de los demás sin juzgar.

“No debería dar tusa que alguien no quiera votar por el que nosotros queremos o que piense distinto, no es insensato, es solo democracia, aunque No nos guste Fico, está bien que Egan piense y vote por quien quiera”, “Y también está bien controvertir al deportista. No son dioses, por favor.”, “La tusa es por la incongruencia, no porque tenga el derecho a elegir.”, fueron algunas de las respuestas al tuit de Ramírez.