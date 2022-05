¿Mamá de Belinda odia a Nodal? Se han peleado públicamente

Cuando nació el romance entre Belinda y Christian Nodal, todos los fanáticos afirmaron que hacían la pareja perfecta, sobre todo porque la cantante era muy difícil de conquistar y Christian, con su diferencia de edad y su personalidad divertida, lo logró. Todos vieron cómo la cantante estaba más feliz que nunca, y por supuesto muchos llegaron a pensar que efectivamente ella y su familia estaban contentos con la llegada de Christian a la casa, pero por lo que salió recientemente, la realidad era otra.

Hace algunos meses, la pareja decidió separarse, incluso estando a punto de llegar al altar y de haber publicado un video de la linda celebración de cumpleaños que ella le preparó. Muchos de los seguidores quedaron completamente sorprendidos con la noticia y ellos no dieron explicación mayor al tema ¿Qué fue lo que pasó? se dice que realmente fue por temas de dinero, algunos llamaron aprovechada a Belinda, ya que en su anterior relación con Criss Ángel, él la llamó oportunista e interesada.

Al parecer, la cantante le había pedido una casa a Nodal y él se negó. Las cosas no terminaron bien y por lo que se ve, tampoco con su mamá, a que varios han visto que la mujer ha comentado en repetidas ocaciones apoyando a los que no quieren que Belinda vuelva con Nodal. Ahora fue mucho más directa y publicó una foto con el siguiente texto “El mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron” y por supuesto el mensaje llegó a manos de Nodal que no dudó en responder:

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me canse de dar, se acabo todo” afirmó el cantante, revelando una conversación de los dos en febrero, donde Belinda le pedía plata para arreglarse los dientes y como él no respondió, ella le escribió “me has destruido la vida entera”