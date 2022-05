El impactante resultado de un tatuaje mal hecho en el pecho

Dani Duke y Luisa Castro no han sido los únicos amores en la vida de Mauricio, pues cuando no era una figura reconocida en redes sociales, tuvo ciertos amores que hace poco han tomado protagonismo en las noticias de las redes sociales. A pesar de que ‘La Liendra’ no le ha dado mucho fondo al hecho, lo cierto es que todo siempre se sabe, y ahora la mujer que a cuenta con unos buenos seguidores, ha revelado unas fotos de su último procedimiento que no ha salido de la mejor forma posible.

En medio de una dinámica en Instagram, Mauricio habló de varias mujeres anteriores a su actual novia, sin nombrar a Mercedes, quien se molestó y publicó una conversación que supuestamente sostenía con él, lo que dejaba ver cierto romance. La mujer afirmó que conoció a ‘La Liendra’ cuando era solo Mauricio, que era sencillo y que no estaba ni cerca de conseguir toda la plata que tiene actualmente, pero lastimosamente se había vuelto creído y hasta mala persona.

Mauricio no se quedó callado y la llamó loca desmintiendo que en alguna oportunidad hubieran sido novios. Pero la mujer desde allí cogió tanta fama que muchos de los seguidores del creador de contenido, la siguen a ella.

¿Quién es Mercedes Uhia?

La mujer es fanática a los tatuajes, siendo esto lo que más le llamó la atención a varios, además de contar con un cuerpo voluptuoso que cautiva a todos. La mujer ahora es noticia porque decidió cubrir toda su piel con el famoso ‘Black Out’, es decir, los dos brazos de negro. Ella incluso fue más allá y decidió cubrirse también el pecho, lo que impresionó a todos los seguidores, así que le preguntaron su le había dolido mucho, a lo que ella contestó que si, que le dio la pálida y que incluso casi se desmaya.

El tema se puso peor cuando dicho tatuaje la mandó a la clínica, pues su cicatrización se puso bastante fea “Primer tatuaje que me manda a la clínica, primer tatuaje que me hace llorar, primer tatuador que me dio sin piedad, primer tatuaje que me hace dudar si seguir o parar” con su piel totalmente abierta.

Afortunadamente ya se encuentra mejor, pero las imágenes son realmente impactantes, teniendo en cuenta que mostró incluso como le bajaba la sangre.