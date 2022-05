Esto era lo que pensaba Luisa Fernanda W de Pipe Bueno antes de conocerlo

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una de las parejas más queridas y reconocidas de Colombia, compartiendo con sus seguidores varios de los momentos que pasan juntos y demostrando su amor en las redes sociales. Pero no siempre fue de esa manera, ya que antes de conocer a su esposo la youtuber no lo tenía muy en cuenta.

Esto lo confesó la colombiana en una de sus historias de Instagram, comentando que a propósito del Día de las Madres, él la sorprendió con un gran arreglo floral acompañado de chocolates. Y fue precisamente este obsequio lo que dio pie a que Luisa Fernanda W revelara que no siempre estuvo interesada en el colombiano.

A través de sus historias, uno de sus seguidores le preguntó qué pensaba ella de Pipe Bueno y de su música antes de conocerlo, interrogándola respecto a si llegó a imaginar que sería su esposa o algo por el estilo.

“Obviamente sabía quién era Pipe pero jamás estuvo en mi radar. Empezando porque la música popular a mí no me gustaba, yo decía como que: ‘ay, esa música de viejitos’, eso era lo que yo pensaba. Pero ya después cuando empecé a conocer del género con Pipe yo dije: ‘¿en qué estaba pensando?’. Pero jamás fui fan de Pipe”, dijo la creadora de contenido.

Luisa Fernanda W reveló qué fue lo que la enamoró de él

Abordando la misma pregunta, la influencer ofreció más detalles sobre qué fue lo que la terminó acercando a su esposo, alegando que si bien su físico le parecía atractivo, fue otro detalle lo que hizo que se enamorara de él

“[Pipe] sí me parecía bonito pero no era como: ‘ay Pipe Bueno papi’. No, no me pasaba”, dijo, Luisa Fernanda W. “Y cuando conocí su personalidad fue lo que me llevó a enamorarme de él.