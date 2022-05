Carla Giraldo critica a concursantes de MasterChef: “Le hubiera dado delantal negro a todos”

Carla Giraldo vuelve a involucrarse con los participantes de MasterChef Celebrity, pero esta vez no fue de manera directa como hace un par de semanas cuando regresó a la famosa cocina del concurso, sino que lo hizo a través de sus redes sociales criticando el desempeño de los mismos durante uno de los retos.

A través de sus historias de Instagram, la ganadora de la edición anterior criticó duramente el resultado final de los postres al plato que las celebridades tuvieron que preparar en uno de los recientes desafíos del concurso, mostrando su descontento debido a que en estas instancias de la competencia los participantes ya deberían poder desenvolverse de manera más profesional.

“Les estoy echando un poquito de agua sucia a esos participantes”, dijo la actriz en una historia. “¿En serio ninguno pudo sacar un postre al plato? De verdad, si yo hubiera estado ahí le hubiera dado delantal negro a todos. Yo sí. Merecido”.

Carla Giraldo también dijo que le pareció lamentable que los participantes intentaran defender sus platos cuando solo habían preparado tortas y bizcochos, algo que no iba de acuerdo con la premisa del desafío. “Todos defendían tortas, y tortas, y tortas y entonces que si el bizcocho. Mi amor, bizcocho tienen todas esas mamacitas en la cocina”, dijo.

Carla Giraldo fue atacada por sus seguidores pero no se quedó callada

En la misma tanda de historias, Giraldo dejó saber que debido a sus críticas contra los actuales participantes de MasterChef Celebrity muchos de sus seguidores intentaron silenciarla, diciéndole que no tenía derecho a opinar. Sin embargo, la actriz no se quedó callada y les explicó por qué tenía voz y voto en este asunto.

“¿Yo no puedo opinar? Claro que puedo opinar. Uno: soy la ganadora y primera finalista de MasterChef Celebrity. Dos: el premio todavía es mío, no se lo he dado a nadie. Tres: fui la reinita pastelera”, puntualizó Carla.

Instagram: @carlagiraldo

