Esta fue la peor pelea de Carla Giraldo en MasterChef

La temporada donde estuvo presenta Carla Giraldo ya pasó, pero hay muchos seguidores que no olvidan ni perdonan sus actos violentos o comentarios safados hacia otros participantes del programa. A pesar de ser la menos querida, Carla ganó la temporada por destacarse a la hora de hacer platos en la cocina, pero eso no borra la mala persona que para muchos fue en el programa.

Luego de haber terminado su “reinado” en MasterChef, la actriz ha sido llamada de nuevo para la temporada 2022, en donde su presencia causó literalmente temblor en la cocina, no solo por su talento a la hora de presentar platos, sino su actitud, ¿Por qué algunos están preocupados por tenerla nuevamente en la cocina?

Ha sido considerada la más conflictiva de todas, recordando que la pelea más fuerte de la participante fue con Liss Pereira, ya que en un capítulo, cuando las dos estaban sentadas en la parte de arriba, luego de haber ganado una prueba, en un momento dado Carla miró a Liss afirmando “¿El ejemplo para tu hijo, la mentira?” a lo que Liss quedó sorprendida y le dijo que ella no le estaba haciendo nada que por favor al dejara tranquila. Inmediatamente la comediante se puso a llorar porque la presión que se vivía en ese punto de la competencia era demasiada. Detrás de escena, Liss afirmó que le molestó mucho el comentario y que ella debería ganarse un premio por no haberle pegado en la “jeta”.

Pero las cosas no terminaron ahí, pues Carla llamó tramposa a Liss e inmediatamente Mario Espitia se metió en la discusión y le pidió a Carla que por favor dejara el tema ahí, pues ya se había reconocido que algunos de los participantes no habían actuado de la forma más limpia. Carla contestó que no era la primera vez que sucedía, que en el programa se aceptaba todo, pero que la mentira definitivamente no.

A pesar de no haber llegado a los golpes, para muchos Carla demostró que no era un buen ser humano, ya que se había hasta metido con el mismo hijo de Liss sin necesidad, criticando su maternidad. Todos los presentes estuvieron de acuerdo con que el ambiente se dañó completamente por la mala actitud de ella, haciendo hasta llorar a su misma compañera ¿Justo? para muchos en redes sociales no.