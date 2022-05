“Le ‘volié’ la mano”: Mónica Rodríguez se defiende de una mujer que la insultó en público

Mónica Rodríguez ha demostrado ser una periodista de mucho carácter a lo largo de su carrera, denunciado actos que considera injustos y encarando a todo tipo de personas. Es por eso que no es de extrañarse que se defendiera de manera particular de una mujer que la insultó en público.

La colombiana relató la historia a través de un mensaje en Twitter, comentando que mientras estaba reunida con unas amigas, una mujer salió a insultarla sin razón aparente. “Hoy en la tarde estaba saliendo de un parqueadero con unas amigas y una señora me dijo fea dos veces”, contó la periodista.

Y si bien Mónica Rodríguez tomó el asunto con más humor que rabia, no dudó en responderle a la mujer, y acto seguido volvió a recibir un insulto de la misma señora. “A mi me dio risa entonces le ‘volié’ la mano para despedirme y me hizo pistola”, continuó el relato.

Finalmente, la colombiana concluye el relato de manera jocosa comentando que a pesar de los insultos y la mala voluntad de la mujer ella espera que se sienta feliz, manifestando también que estuvo lejos de hacerla sentir inferior. “Ojalá se sienta feliz y tranquila pensando que me ofendió”, concluyó la periodista junto con un emoji sonriente.

La reacción de sus seguidores

Luego de compartir el curioso tuit con su seguidores de la red social, varios de ellos se pronunciaron a favor de Mónica Rodríguez, con muchos argumentando que tuvo la mejor disposición frente a la situación y que lo manejó como una dama.

Por otro lado, uno de sus seguidores compartió una foto de una mujer molesta, comentándole a la periodista que “seguro el talante de la señora era más o menos así”. Ella confirmó el comentario de su fan diciéndole: “Así, tal cual” junto a un emoji de risa.

