Luisa Fernanda W contó la historia de cómo conoció a Madonna en Medellín

La youtuber Luisa Fernanda W ha demostrado ser una admiradora del trabajo musical de Maluma. Y como era de esperarse, la influencer asistió a su más reciente concierto en Medellín donde también se presentaría su esposo Pipe Bueno. Pero no solo se llevaría la experiencia de un gran espectáculo sino también la oportunidad de conocer a la cantante Madonna.

Así lo comentó Luisa en una de sus publicaciones referentes al evento musical, pero en sus historias de Instagram ahondó más sobre el tema cuando uno de sus seguidores le preguntó sobre los detalles de cómo fue su encuentro con la “Reina del pop” después del concierto de Maluma.

Puede leer: Bajón emocional de Luisa Fernanda W estaría afectando su piel

En una serie de varios clips, la colombiana detalló que debido a la buena relación que hay entre Pipe Bueno y Maluma, este los invitó a ella y a su esposo a un after party en donde hubo varias personas, entre ellas Madonna. Seguidamente, la colombiana reveló como fue su primer encuentro con la diva musical.

“Lo primero que hizo Juan Luis [Maluma] cuando llegamos fue presentarnos a Madonna. Y yo como que ‘juepucha, Madonna’. Yo de verdad estaba muy nerviosa porque es la reina del pop”, relató Luisa Fernanda W muy emocionada mientras bromeaba sobre cómo la saludó la celebridad: “Juan Luis le dice quienes somos nosotros (...) entonces me da la mano y me da un beso en la mejilla. Y yo como que: ‘no me voy a lavar esta mejilla’”.

Lea también: Luisa Fernanda W habló de un segundo embarazo

La youtuber explicó por qué no hay fotos del encuentro

Si bien se mostró muy alegre mientras relataba la historias, además de revelar otros detalles que le preguntaron algunos de sus seguidores, Luisa Fernanda W se lamentó de no poder tener evidencia digital de su encuentro con Madonna, argumentando que debían seguir ciertas pautas, entre ellas evitar el uso de cámaras.

“No hubo fotos y demás porque de entrada nos dijeron: ‘no vayan a tomar fotos’. Entonces por respeto ese tipo de cosas no se hacen, cuando hay un protocolo entonces uno lo sigue”, concluyó la influencer.

Instagram: @luisafernandaw

Instagram: @luisafernandaw