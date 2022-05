Luisa Fernanda W le responde a quienes le critican sus “manos arrugadas”

A través del anonimato, muchos usuarios de las redes sociales aprovechan para “atacar” a diversas personas sin el riesgo de ser confrontados. Sin embargo, la youtuber Luisa Fernanda W no se quedó callada y le respondió a aquellos que criticaron sus “manos arrugadas”, dándoles una lección de vida en el proceso.

A través de sus historias de Instagram, la influencer colombiana publicó una foto de sus manos después de terminar un trabajo de manicura. Pero según comenta horas más tarde, esto trajo consigo varios comentarios negativos, indicando que tenía manos “de viejita” y “muy arrugadas”.

“La gente me está criticando mucho las manos, que por qué son muy arrugadas. Yo siempre les he contado que tengo como manos de viejita y que lo que a mi menos me gusta de mi cuerpo son mis manos porque son feas”, comenta la creadora de contenido.

También indicó que parte de las razones por las que no le gustan sus manos, además de estar arrugadas, es porque tiene un gran lunar en una de ellas, además de mostrar algunas cicatrices que comienzan en la muñeca y se extienden hasta parte de sus palmas. Sin embargo, dejó ver que aún con sus imperfecciones aprendió a aceptarse: “Aprendí a querer mis manos, así me tocaron las manitos”.

Luisa Fernanda W revela la parte de su cuerpo que más le gusta

Así como indicó que lo que más rechaza de su cuerpo son sus manos, también señaló que hay algo de lo que se enorgullece mucho y son sus pies. “Lo que sí tengo son unos pies hermosos. O sea yo digo: ‘¿por qué los pies son tan precisos y las manos tan arrugadas’? No entiendo”, dijo la colombiana.

También señaló que a pesar de sentirse a gusto con sus pies, prefería no mostrarlos en las redes sociales debido a que le recomendaron que no lo hiciera, ya que “hay gente que gana dinero mostrando los pies”. “Ese emprendimiento como que está bacano. Voy a averiguar más del tema”, concluyó mientras dejaba escapar una carcajada.

Instagram: @luisafernandaw

