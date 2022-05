Por esta razón nunca se le ve conducir a Luisa Fernanda W

La reconocida creadora de contenido digital Luisa Fernanda W es una de las más comentadas celebridades de internet y las redes sociales, a tal punto, que cada una de sus opiniones o incluso interacciones con sus seguidores dejan algo de qué hablar.

De hecho, recientemente, la también empresaria activó la caja de preguntas y respuestas por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 17 millones de seguidores, para hacerse un poco más cercana con algunos de los internautas que día a día están pendientes de su contenido digital.

Por esto Luisa Fernanda W nunca maneja

En el espacio generado por medio de sus historias, Luisa aprovechó para contarle a las personas la razón por la cual nunca se le ve manejando un carro. Y es que según sus propias palabras “detesta” hacerlo, así que por eso tiene conductores que se encargan de esa labor.

“Detesto manejar y si me puedo evitar la manejada, me la evito, entonces tengo conductores. Por eso nunca me ven manejando y también me da miedo manejar, es una realidad, no sé qué tengo con eso, será un trauma, no sé, pero algún día lo superaré, les cuento si lo supero”, comentó la también pareja del cantante Pipe bueno.

Además de preguntarle porqué nunca se le veía manejando, los usuarios de las redes sociales le preguntaron por cómo quería pasar el día de la madre, ya que ella es la mamá de Máximo, fruto de su relación actual con el intérprete de música popular. Ante ese cuestionamiento, aseguró que no quiere nada fuera de lo común, sino que espera poder pasarlo junto a su familia.

“Pasar en familia, sea salir a cenar, a almorzar, pero estar con mi hijo, con Pipe, tranquilita, o sea nada como excéntrico, la verdad, eso quiero”, comentó.

Vea aquí las respuestas de Luisa Fernanda W