Mateo Carvajal volvió a las redes sociales tras una cirugía hecha en su rostro

El influencer y deportista Mateo Carvajal se ha convertido en una de las celebridades de internet que más ha enamorado a los colombianos, por un lado con su divertida forma de ser, sin embargo, su faceta como padre ha hecho que miles de usuarios en las redes sociales empaticen con él y no se pierdan uno solo de sus movimientos.

Recientemente, Mateo decidió hacerse una cirugía estética con el objetivo de pulir algunos detalles que no le gustaban del todo en su nariz. Tras someterse a la intervención, estuvo alejado de las redes sociales, sin embargo, aunque no ha pasado mucho tiempo, ya volvió y habló sobre cómo va su recuperación.

Así las cosas, muchos de sus seguidores se preocuparon al verlo con vendas y algunos moretones en su rostro ya que no sabían qué había pasado, sin embargo, dio un parte de tranquilidad saber que todo había nacido de la propia voluntad del ganador del ex participante del Desafío.

“Les quería contar un chismesito, mañana me voy a operar la nariz, yo ya me había hecho una ‘rino’ y nos fue muy bien, quedó muy bien, pero lo que me voy a hacer no sabía que se podía hacer que es un retoque nasal, un ajustecito, una cosa pequeña y sutil”, comentó el deportista por medio de sus historias de Instagram.

El “pequeño ajuste” que se terminó realizando consiste en cerrar un poco las fosas nasales para que así su nariz se viera un poco más delgada.

Aunque aún Mateo se encuentra en su proceso de recuperación, sus fieles seguidores no pueden esperar para ver los resultados de la cirugía.

Vea aquí el video publicado por Mateo Carvajal