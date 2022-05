Mateo Carvajal apareció con la cara morada en redes sociales ¿Le pegó su novia?

Mateo Carvajal es una de las figuras públicas que más se preocupa por su físico, eso no es secreto para nadie, por eso no solamente se dedica a crear contenido en redes sociales, sino también al deporte, lo que hace que Mateo cuente con un cuerpo demasiado tonificado y en forma.

Ahora, se ha visto que el deportista apareció con los ojos completamente morados “Para los que me preguntan qué me pasó, la flaca es un poquitico brava, estos golpes yo me los merecía. Ella dice que es por mi bien, que ella me quiere ayudar a cambiar, si yo hago caso” Afirmó Mateo ¿Será verdad?

Lo cierto es que mateo se volvió a someter a una rinoplastia. El ya se había realizado una, pero ahora quería corregir otras cosas como el tamaño de sus fosas, además de dejarla mas recta de lo que estaba.

El procedimiento se lo hizo con su cirujano de confianza y a pesar de todo salir de forma correcta, la recuperación de esto al parecer será más complicada de lo normal, pues tenía los dos ojos demasiado morados, dejando ver que a pesar de estar aplicándose hielo, se encontraba demasiado adolorido, ya que ni siquiera podía reírse.

Por supuesto su novia fue la más pendiente de la situación, no solo porque fue a visitarlo y a consentirlo, sino porque le hizo llegar un detalle de rosas con un mensaje para que se recuperara pronto.

El nombre del creador contenido ha dado de que hablar más allá por su físico, por su relación llena de amor con su hijo, con el que compartió hace poco con él y lo que llamó más la atención fue la triste despedida de los dos, pues Salvador se atacó a llorar porque no quería alejarse de su padre.

Varios afirman que aparte de cuidarse y ser guapo, es un excelente padre.