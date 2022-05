Arelys Henao llevará su repertorio a Tuluá Valle

La cantante Arelys Henao puso al pie de publicación en su red social de Instagram en la que sale en una de sus presentaciones con público, deleitándolo con lo mejor de su repertorio, que cada momento con sus seguidores la valora mucho, por lo que invita a todos este sábado a su presentación especial en Tuluá Valle.

“Hola, ¿Qué tal amigos? Soy Arelys Henao la ‘Reina de la Música Popular’ y quiero invitarlos para que me acompañen a un concierto este 14 de mayo en su discoteca Skandalo en Tuluá Valle, allí estaré con mi agrupación musical cantándoles mis canciones celebrando con ustedes el Día de las Madres, no me falten, ahí los espero”, dijo al cantante.

Es de recordar que la intérprete de ‘Amor De Hospital’ estuvo de promoción en los Estados Unidos de América e incluso fue de visita a la sede de ‘The Latin Recording Academy’, además, de vérsele en un estudio de grabación por lo que seguramente vendrá próximamente más música e himnos.

Arelys Henao busca su puesto en el Hot Ranking de HTV con ‘Pa’ La Fulana’

Arelys Henao compite dentro de las categorías musicales con uno de sus icónicos temas, se trata de ‘Pa’ La Fulana’, su más reciente éxito que llegó a principios de abril y que se ha convertido en un éxito indiscutible, y que desde ya busca ocupar uno de los principales lugares en el Hot Ranking del canal musical HTV.

“Ya tenemos una nueva Formula HTV. Vota para que tu artista favorito llegue al #HotRanking Mucha Suerte para todos los artistas”, publicó en su cuenta oficial en Instagram el canal musical de HTV.

La intérprete de ‘Señor Prohibido’, no dudó en replicar el mensaje con la misma imagen y agregando un mensaje de agradecimiento a Dios y sus fanáticos. “Un día lo soñamos 🙏🏻Y vamos por más con la ayude de Dios y de ustedes”.