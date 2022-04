Arelys Henao anuncia gira con el tema ‘Pa’ La Fulana’

Hace dos semanas llegó un nuevo e imparable tema de Arelys Henao, se trata de ‘Pa’ La Fulana’ y con esta noticia también anunció que será incluido dentro de su próximo repertorio para acompañar a otras grandes canciones.

A través de su Instagram promocionó un pequeño extracto de lo que es el audiovisual del tema que tiene como protagonista nada más que al actor Marcelo Cezán en una trama inigualable junto a Michelle Gutty.

“Feliz de llevar mi canción #palafulana en mis nuevas giras Bogotá, Medellín, Cali, Tuluá, Miami, Bucaramanga, Los Ángeles y muchos lugares más”, escribió la “Reina de la Música Popular” en su cuenta de Instagram.

“Y ahí va pa’ la fulana que me lo quitó, que yo soy una dama y no me rebajo por amor, que se lo disfrute, que coma de mis sobras, que nada se llevó”, es parte del estribillo del tema que narra una relación en la que un tercero llegó.

Es un himno de reivindicación y estandarte para aquellas mujeres que han sufrido una infidelidad de parte de hombres que no han sabido valorar la dedicación y el amor que tienen en casa.

El video a la fecha acumula más de 1 millón de visitas en su canal de YouTube desde su publicación, mientras que en Spotify comienza su escala de miles de reproducciones.

Arelys Henao y la tierna foto con la que recordó su boda

No hay dudas del gran amor que Arelys Henao siente por Wilfredo Hurtado quien la ha acompañado desde hace 25 años cuando se dieron el sí ante Dios. Y hace poco la reina de la canción popular rememoró ese momento mágico que sus seguidores no olvidan.

“Fue un día inolvidable @wilfredomanager y hasta que la muerte nos separe ❤️”, es el pie que acompaña la publicación de una fotografía en la que se le ve poniéndole el anillo de casado a su esposo y que desató bonitas reacciones en el post, de parte de sus fanáticos.

Algunos resaltan el amor entre ambos y esa forma divina de hacerse sentir como pareja y sobre todo ser ese compañero fiel de toda la vida. “¿De verdad existe un hombre así de príncipe, de especial, de caballero? Qué bendición”.

“Muy cierto lo que dijo para llegar lejos a donde usted ha llegado no necesito mostrar más que su gran talento 👏eso la hace una mujer admirable y un gran ejemplo para todas las mujeres 🙌 Dios la bendiga y la llene de muchos más éxitos arriba Colombia con Arelys Henao”, destaca entre los comentarios.