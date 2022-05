Luisa Fernanda W le hizo un guiño a un personaje de ‘Betty La Fea’ con su nuevo look

Luisa Fernanda W es una creadora de contenido que está a la vanguardia, luciendo a la moda con atuendos interesantes. Es por eso que dada su nueva imagen con cabello corto, la influencer decidió probar nuevos estilos, desfilando con un outfit que hace referencia a una de las mujeres más destacadas de la famosa telenovela “Yo soy Betty, la Fea”.

Hace un par de días, la youtuber colombiana sorprendió a muchos de sus seguidores con su nuevo corte de cabello, cambiando su estilo por completo. Y a propósito de esto decidió compartir un par de videos en los cuales mostraba algunos atuendos que combinaban con su nueva melena.

Y fue precisamente con uno de sus clips que le rindió homenaje al famoso personaje interpretado por Natalia Ramírez en ‘Betty, la Fea’, la controvertida Marcela Valencia. En la publicación de Instagram, la influencer siguió las pautas de una de sus seguidoras y creó “un outfit para una reunión de empresarios y tú la única mujer”.

Seguidamente, la actriz canalizó su lado fashionista y empresarial para lucir un atuendo compuesto por un traje holgado de azul compuesto por un blazer y un pantalón. Debajo de la chaqueta usaba una blusa strapless en color blanco para crear contraste. Complementó su look con una cartera negra Louis Vuitton.

En la descripción del video, Luisa Fernanda W hace referencia a su atuendo de mujer emprendedora y lo compara con los outfits sofisticados de Marcela Valencia en Ecomoda: “Este outfit lo llevé más a mi realidad (me dio vibes a Marcela Valencia). Diva empoderada generando empleos”.

A través de la sección de comentarios, varios de sus seguidores respaldaron su look, coincidiendo con ella respecto a su parecido con el personaje de Natalia, no solo por el atuendo que escogió, sino también por su nuevo corte de cabello: “Literalmente eres Marcela Valencia”, “A mi también me recordaste a Marcela Valencia”, “No Marce, aléjate de Don Armando”.

Instagram: @luisafernandaw

Instagram: @luisafernandaw