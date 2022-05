Luisa Fernanda W sorprende a sus seguidores con un nuevo look de cabello corto

A través de sus videos, la youtuber Luisa Fernanda W ha probado diferentes tipos de looks con sus tutoriales de maquillaje y sus recomendaciones de atuendos. Pero ahora sorprendió a sus seguidores mostrando una cabellera corta, dejando a un lado su larga melena la cual lleva usando desde hace mucho tiempo.

A través de sus historias de Instagram, la influencer decidió anunciar que se sometería a una transformación en lo que respecta a su cabello, retirando sus extensiones con la ayuda de una experta que la visitó en su casa. “Miren quién anda por aquí que me va a hacer un cambio de look”, dijo Luisa Fernanda W. “¿Qué se imaginan que me van a hacer? ¿Color o corte?”.

En la siguiente historia, se puede ver a la estilista cortar las puntas de su cabello mientras lo peina. Seguidamente, la youtuber muestra cómo luce su nuevo estilo luego de la intervención de la experta, mostrando su nueva cabellera de corte medio pero con el mismo peinado liso que tenía previamente.

A Luisa Fernanda W no le molestan los cambios ni las críticas

La creadora de contenido compartió orgullosamente su nuevo look a sus seguidores, comentando que no le teme a los cambios o a las críticas y que este nuevo estilo era algo que había estado buscando desde hace variaos días.

“Sí, otra vez me quité las extensiones, me corté más el pelo porque quería el pelito así, bien cortito. Y no me molesta, no le temo a nada, no le temo a los cambios. Y lo bueno es que con este pelito corto uno puede jugar bastante, con looks distintos”, dijo la influencer.

Seguidamente le anunció a sus fanáticos que se sentía sumamente motivada y que aprovecharía su nuevo look para mostrarles algunos atuendos que combinen con su nueva cabellera.

Instagram: @luisafernandaw

