¿Hipócrita? Critican a Aída Morales de MasterChef por hablar mal de Chicho

Cada participante de MasterChef tiene grandes habilidades, por eso la convivencia entre ellos es tan divertida de ver. De hecho, en esta temporada los enfrentamientos entre los participantes no son tan fuertes como en otras ediciones. Sin embargo, con el desarrollo de pruebas en equipos, muchas son las escenas graciosas que se roban el show del reality.

Es normal que cada uno haga lo suyo, a su ritmo y sea bueno en diferentes cosas, pero esto mismo puede ser lo que genere peleas dentro de los participantes, ya que todos quieren ganar a su manera y muchas veces pasan por encima de las decisiones de sus compañeros.

En esta oportunidad a Chicho le tocó trabajar al lado de Aída Morales y Jorge Rausch, dos de los más acelerados en la cocina, lo cuál no es una cualidad de Chicho. A pesar de no cocinar al mismo ritmo, es cierto que Chicho se ha destacado por unos excelentes platos que ha presentado a lo largo del programa, por eso mismo ha logrado llegar donde está, sobresaliendo por otras cualidades, como el sazón que tiene.

Al parecer el sazón no es una cualidad suficiente para Aída Victoria Morales, pues esta noche en MasterChef, Chicho agregó que como no era muy rápido para cocinar, ella está acostumbrada a hacer doble trabajo, porque lo que no hacía él termina haciéndolo ella.

Sin embargo, lo curioso del caso, es que cuando los entrevistaron a los dos, Aída afirmó al frente de Chicho, que el reto esta noche, más allá de cualquier cosa, estaba hecho para aprender. Así que Jorge, el chef que los apadrinó, estaba haciendo correr a Chicho para que él empezara a coger el ritmo.

¿Qué dicen en redes sociales?

Los espectadores no duraron en criticar a Aída y afirmar que al frente de su compañero decía una cosa y cuando no estaba él, otra: “Marica, Aida M cuando esta sola dice vainas de Chicho y cuando esta con Chicho la cambia. Eso no tiene otro nombre, es HIPÓCRITA” sentenciaron a la participante.

Pobre Chicho, él no es tan acelerado como Aida pero no por eso es mal cocinero 🥴 #MasterChefCelebrityColombia — Angelica Madero Martinez (@AngelicaMMadero) May 12, 2022

Jajsjaa, mentira pero me estresaa#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia — C | ASTRO COMEBACK (@PminhyukR) May 12, 2022