¿Cómo se ve Jorge Rausch, jurado de MasterChef con pelo?

Jorge Rausch hace parte de los jurados del reality de cocina más importante del mundo, MasterChef, y quien durante siete temporadas ha acompañado a todos los participantes para calificar sus platos y ayudarles a crecer en cada etapa del programa, siendo catalogado por los participantes como el más exigente pero el más cariñoso de los tres jurados, reconocido por pellizcar el cachete de los participantes cuando llegan con un buen plato al atril de la competencia.

Para muchos ha sido normal conocer a Rausch sin cabello, e incluso en el especial de semana santa del reality se pudo observar a Nicolás de Zubiria con cabello durante la temporada infantil. Sin embargo, para muchos resulta extraño imaginar a Jorge con cabello. En algún momento de esta temporada se pudo observar a Chris Carpentier con peluca tratando de imitar Claudia Bahamón, hecho que causó risas en redes sociales por la actitud que tuvo el chef.

¿Cómo se ve realmente Jorge Rausch con pelo?

En su cuenta de Instagram el chef compartió una fotografía de su infancia, donde dejó en evidencia cómo se veía con cabello. Para muchos, la imagen causó ternura, elogiando la belleza del chef cuando era pequeño. Inclusive, algunos llegaron a mencionar que su sonrisa seguía intacta, y otros mencionaron que no había cambiado tanto con el paso de los años a pesar de no tener cabello.