“He llorado muchísimo”: Carolina Cruz revela en redes sociales que su hijo Salvador la tiene así

Carolina Cruz afirma desde que nació Salvador, Dios le ha puesto una prueba, ya que el niño desde los tres meses presentó una señal de que su salud se estaba viendo afectada. A partir de allí, la lucha ha sido constante para que él crezca sano, estando en la clínica en varias oportunidades y bajo tratamientos. A pesar del reto que le traía a Carolina, ella afirmó que su hijo llegó para enseñarle muchas cosas, tanto que incluso ha creado una fundación a su nombre para ayudar a los niños que tiene que enfrentar diferentes enfermedades y sus familias no tienen los recursos con los que ella ha podido contar.

No se sabe cuales son las razones exactas para la condición del pequeño, pero afortunadamente la salud ha mejorado mucho, incluso ahora mismo está más que perfecto ¿Por qué esta llorando Carolina entonces? La presentadora ha tenido que enfrentar muchas cosas de una sola. Hace poco la noticia principal era que ella y Lincoln se separaban luego de una década de relación y dos niños de por medio.

A pesar de mostrarse bastante tranquila con la decisión, lo cierto es que un cambio de de estos no es fácil para nadie, sobre todo por todo el camino que habían construido juntos. Pero no es eso tampoco lo que la tiene más sensible que nunca, de hecho es por todo lo contrario. Salvador ha mostrado avances en su salud, pues ya esta caminando como todo un niño completamente sano lo que ha hecho que ella se conmueva demasiado, añadiendo que tiene sentimientos encontrados:

“He llorado de la felicidad y de la dicha y de gratitud de ver a Salvador caminando. Son como sentimientos encontrados porque ya caminó, eso me tiene feliz, porque esta perfecto de salud esta sano, pero cuando lo veo caminando digo ‘ay pero ya no es tan bebé', porque cuando caminan ya son como más personitas, más niños. Por otro lado, he llorado porque yo soy muy sensible, toda la vida he sido así, lloro despidiendo un avión de carga”