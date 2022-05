Andrea Valdiri revela como fue el atentado en donde casi pierde la vida

Luego del matrimonio de Andrea y Felipe, donde se suponen tienen que estar pasando por su luna de miel, por cosas de trabajo tuvieron que viajar a cumplir con diferentes marcas con las que ya habían pactado cierto trabajo. Sin embargo, casi terminan un hospital por las balas que traspasaron el carro.

La vida de Andrea podría ser considerada una película, pues realmente le han sucedido cosas que dejan sorprendidos a más de uno. Todo empezó con el gran momento que estaba pasando Valdiri con su vida personal, ya que luego de varias decepciones amorosas, logró encontrar una persona que le diera lo que ella más quería: amor. La boda se llevó por lo más alto con invitados de lujo y de la alcurnia baranquillera. Se pudo ver en las redes sociales el festejo lleno de comida, música y shows en vivo, lo que a la pareja la tenía muy contenta.

“De eso tan bueno, no dan tanto” aseguran algunos, ya que cuando se trasladó a Coveñas para que la empresaria se encontrara con unas marcas por trabajo, todo iba transcurriendo con normalidad, hasta que salieron en su camioneta y se encontraron de frente con varios hombres que al parecer, quería robarla:

“Por no ser precavida, me pasa lo que me pasa. Entonces fíjate que cuando yo iba saliendo a mi me dicen ‘mira Andrea, para poder estar en las carreteras de Coveñas y San Onofre y llegar a Barranquilla tu tienes que irte con una caravana militar, porque en este momento estamos en un paro’. Yo cumplí el requisito, me fui hasta la caravana, salí del hotel a las 12 del día y me dice uno de los sargentos ‘Andre la caravana no es todavía es a las 4 de la tarde’”

En ese momento la empresaria decide volver al hotel para almorzar antes de salir y todo parecía perfecto, hasta que unas personas se le acercan a decirle “’Ya la caravana salió' y todos dijimos perfecto, vámonos ya, eran las dos de la tarde y yo dije ‘espérate un momento, me dijeron que a las 4 de la tarde’ ahí el primer incidente”

Todo el equipo de Andrea salió en las dos camionetas y aceleraron para poder encontrar la caravana en la carretera. Las cosas empezaron a ponerse feas cuando vieron en la carretera a un hombre solo que sacó un celular y los señaló cuando los vio y a los segundo salieron tres hombres de una casa abandona:

“Primero coge a la camioneta de adelante, le hicieron cinco tiros y una impacta en la llanta de atrás y se quedan sin llanta pero siguen así. Después venía yo con mi hermana manejando y ella frena y yo en ese momento le digo ‘no vayas a frenar, dale que nos van a matar, cuidado que nos van a atracar’ cuando mi hermana acelera yo lo que hago es recoger los pies y el tipo para un lado y la bala me pasa por el pantalón”

Dichas declaraciones fueron tomadas con mucha angustia por parte de todos los seguidores, pero afortunadamente todos están bien. La teoría que ella maneja es que se trató de un intento de hurto ya que vieron que ella llevaba muchas cosas de valor.