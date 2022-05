‘La Liendra’ reveló qué tanta plata tiene en redes sociales

Uno de los creadores de contenido que ha tenido más trayectoria es precisamente Mauricio, que ha sido amado y odiado por otros. Ahora que ha logrado muchas metas en redes sociales y en su carrera, Mauricio no oculta los lujos que puede darse, por eso no le da pena ni miedo hablar del tema y en sus redes sociales aclaró cómo le va económicamente y el próximo ‘gastico’ que se dará.

‘La Liendra’ no solo se ha dado a conocer por su contenido, sino por su apariencia, que para mucho no es la mejor, ya que lo han criticado y muchas veces se han burlado de él. Incluso le han dicho en varias oportunidades a Dani Duke que ella es muy bonita para estar con alguien como él, pero lo cierto es que a ella no le importa y él tampoco se siente intimidado por su físico.

Gracias a su gran personalidad, ha sobre salido en la industria y ahora se posiciona como uno de los más reconocidos y apetecidos por el público, además de ser muy reconocido por siempre dejar en alto su nombre y dar a conocer el testimonio que una persona que no ha tenido todos los recursos ha podido salir a delante y tener la vida que siempre soñó.

Ahora en sus redes sociales habló del apartamento donde está viviendo y que no ha mostrado por evitar malos comentarios sobre que él está “chicaneando” las cosas que tiene o echando en cara los lujos a sus seguidores. En medio de la dinámica de preguntas y respuestas, el creador de contenido afirmó que por fin se decidió a mostrar dónde vive, añadiendo que afortunadamente en la actualidad contaba con muy buena estabilidad económica porque siempre fue juicioso con su plata y ha logrado invertir en varios negocios externos, lo que ha generado que aumente la plata que ha conseguido.

Muchos comentarios recibió, sobre todo por el esfuerzo que ha hecho para lograr todo lo que ha conseguido.