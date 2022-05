Ex participante de ‘Protagonistas’ denuncia que fue víctima de robo en Bogotá

Diariamente se registran más de 500 casos de hurto en la ciudad de Bogotá, lo cual ha generado desconfianza y un evidente sentido de inseguridad en los habitantes de la capital colombiana, de hecho, recientemente fue Edwin Garrido, ex participante del reality show ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ quien fue víctima de la delincuencia, denunciándolo por medio de sus redes sociales.

También podría interesarle: “Después de tres horas no me ha atendido un cirujano”: La actriz Marcela Valencia denuncia negligencia médica

A través de un video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 200.000 seguidores, Garrido se mostró bastante molesto con el hecho que acababa de vivir.

“Estaba yo caminando y miren me vieron esta cadenita acá, un tipo en una moto llegó, yo lo vi inofensivo, cuando pasa y miren lo que me hace… me arrebata esto y el muy cobarde sale volando en la pu*a moto, que, créanme, el man volteaba del nervio que tenía, ya yo lo iba alcanzando. Mi chica me grita: ‘Edwin, déjalo’ y yo uy… todo porque fue una vaina de mecánicos, que había muchos mecánicos ahí ¿Tú te imaginas cómo le hubiese ido a ese tipo?”, fue la narración que hizo en actor a través de este video.

No deje de leer: ‘Valkyria’ del Desafío The Box se lleva todos los elogios tras su impresionante rendimiento

Así mismo, aprovechó el momento para aconsejar a sus seguidores para que tengan cuidado y estén pendientes de toda situación de la que lleguen a sospechar debido a que cualquier persona puede ser un delincuente así no lo parezca, así que invitó a todos a desconfiar de cada una de las personas con las que se crucen en la calle.

“Y desconfíen de todo lo que se mueva en la calle , este ladrón tenía una apariencia inofensiva y hasta mejor cambiado que yo, hasta mejor casco que el mío, el man lucía un casco cromado bien bonito”, escribió junto a su publicación.

Vea aquí el video hecho por Edwin Garrido contando la situación: