“Después de tres horas no me ha atendido un cirujano”: La actriz Marcela Valencia denuncia negligencia médica

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la reconocida actriz Marcela Valencia hizo una preocupante denuncia donde asegura que sufrió de un accidente casero el cual le afectó directamente parte de su rostro y al acudir a la clínica como parte de los servicios contratados con su medicina prepagada, no ha podido acceder a una atención óptima para atender su urgencia.

Valencia comentó que se acercó a la Clínica Colombia en la madrugada del jueves, y aunque tras su llegada le hicieron una limpieza en la herida, no ha recibido la atención necesaria para el caso, mostrando también fuerte preocupación debido a que es su cara la que está siendo directamente comprometida.

“Tuve un accidente casero. Tengo EPS SANITAS Y MEDICINA PREPAGADA. Llegué a urgencias de la Clínica Colombia a las 430 am, lavaron la herida, deben coger puntos, después de 3 horas no me ha atendido cirujano plástico, porque no tienen. Estoy asustada. Es mi cara”, escribió en la red social.

Poco después, complementó con más de detalle lo que estaba sucediendo, argumentando que a pesar de encontrarse en una de las clínicas más importantes de la ciudad, no podía creer que no existiera un mecanismo de respuesta a situaciones de este calibre.

“En toda una clinica de este nivel, no hay urgencias nocturnas con cirugía plástica. Y que no pueden llamar a ningún doctor a despertarlo. Hay que esperar a que lleguen, atiendan procedimientos y después las urgencias. Ese es el nivel. Ah y sólo tienen 1 en el día”, complementó en su comentario dentro de las redes sociales.

Ante esta denuncia, hubo quienes aseguraron que en ese centro asistencial suelen presentarse situaciones por el estilo donde algunas complicaciones físicas no resultan siendo atendidas de manera oportuna ya que en ocasiones “no son tan urgentes”.

Vea aquí la denuncia hecha por Marcela Valencia