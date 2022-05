“No le llega ni a los talones”: Comparan a Carmen Villalobos con Marcela Carvajal en el papel de ‘Alejandra Maldonado’

Llegó a las pantallas de la televisión colombiana la nueva versión de ‘Hasta que la plata nos separe’ la cual es protagonizada por la actriz Carmen Villalobos y el actor Sebastián Martínez. Esta es la nueva apuesta del Canal RCN.

Cabe mencionar que uno de los personajes que más intriga generó en los miles de usuarios de las redes sociales que estaban expectantes con este ‘remake’ es el de Alejandra Maldonado, ya que consideran que es uno de los más complicados y de hecho, uno de los que más da emoción a toda la trama gracias a su fuerte temperamento y la forma en la que se muestra imponente ante cualquier situación.

Así las cosas, para los televidentes fue imposible no recordar a Marcela Carvajal, primera actriz que le dio vida a este difícil papel y que, de hecho, se ganó el respeto de toda Colombia al mostrarse como una mujer capaz de asumir este tipo de retos de la mejor manera.

Sin embargo, muchos comentarios no se hicieron esperar donde aseguran que no le creen a Carmen personificando a ‘Alejandra’ y que, en comparación de Marcela, la verdad “no le llega ni a los talones”, asumiendo, ante los ojos de algunos usuarios que “le quedó grande” este papel.

“Por talento innato y puro, Marcela Carvajal se lleva por delante a Carmen Villalobos”, “Lo siento pero nada va superar la Alejandra Maldonado de Marcela Carvajal y el sufrido Méndez de Víctor Hugo Cabrera. Mejor la original siempre”, “Una pena por el personaje Alejandra Maldonado. Marcela Carvajal dejó la vara muy alta”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Algunas reacciones más de los usuarios de redes sociales:

