Sara Corrales sorprende con un divertido e intrigante reels ¿Será una indirecta?

No hay dudas que Sara Corrales acapara todas las miradas con cada publicación que hace en sus redes sociales y más cuando apuesta por lo divertido que puede ser el lip sync y que a la actriz de ‘El Último Rey’ se le da muy bien.

LEA TAMBIÉN Sara Corrales y su divertido mantra que debes poner en práctica

Sí bien hace poco sorprendió a todos con un particular mantra esta vez ha llegado con una frase que bien pudiera servir para aquellas personas que van saliendo de una relación de la que posiblemente no podían escapar.

“Alguien una vez me dijo: ‘Nunca vas a poder olvidar’”, pero interrumpida por el sonido de los grillos dejando claro que es solo una burla continúa con un “Pero no me acuerdo quién fue” desmintiendo así aquella frase que no fue para nada cierta con la que la bella Sara Corrales completa su video.

La actriz acotó su agrado a este tipo de actividad en las redes sociales por lo que indicó que continuará divirtiéndose con ellas y consultó a todos sobre cuál audio, de los tantos virales en Instagram como TikTok, les gustaría que ella interpretara.

“Oiga, me está gustando esto de los reels, no joda, están muy chistosos. 😂 Cuál les gustaría que hiciera? Mándenme los porfa”, escribió al pie de publicación que de inmediato se llenó de reacciones de parte de sus millones de seguidores en esa red social.

Más allá del mensaje de Sara Corrales

En ciertos contextos de la vida, muchas personas sienten el deseo de olvidar a ciertas personas que fueron importantes para ellas en el pasado. Rupturas, procesos de duelo, despidos del trabajo.

Cada uno puede tener sus motivos para sentirse atemorizado por recuerdos dolorosos, pero lo cierto es que en ocasiones es bueno tomar medidas ante esa forma de malestar y de allí la fuerza para mirar la realidad de frente y para encarar a esa vivencia dejándola atrás.

El término “olvidar a alguien” hace referencia a un estado de superación que se alcanza cuando el recuerdo de una persona ya no nos afecta de manera negativa.