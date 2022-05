Sara Corrales y su divertido mantra que debes poner en práctica

Cuando se piensa seguir adelante y desintoxicarse de lo que se vive a diario muchos se vuelcan a la relajación para poder olvidar todo el pasado y hacen de algunas frases una forma de vida, como el caso de Sara Corrales.

LEA TAMBIÉN Sara Corrales recuerda su personaje en ‘El Último Rey’ antes del estreno

Solo que la actriz ha compartido lo que seria un buen mantra con unas frases en acento mexicano que ha desatado miles de risas en sus redes sociales. Y es que en el video aparece en pijama sentada sobre su cama con un sahumerio que mueve a los lados.

En la frase se escucha: “Me vale verga, me vale verga, que chingue su madre, que chingue su madre, soy chingón, soy chingón” junto a un pie de publicación peculiar: “Aquí les dejo un mantra muy poderoso para que inicien sus mañanas muy positivos. Para más consejos útiles… síganme en @saracorralestips 😂🤣😅 #mantra #positivemind #saracorrales #actress”.

Como era de esperarse la publicación consiguió la reacción absoluta de sus seguidores quienes no dudaron en dejarlo jocosos comentarios por el audio, pero también recordándole lo bella que se ve en el clip. “ja ja ja ja ja ja hasta los gestos van perfectos” y “Me fascinas demasiado eres muy divina”, destacan entre los comentarios de sus seguidores.

El mensaje de Sara Corrales por el Día de las Madres

Un seriado de fotografías contentivas de ella con su mamá doña Mercedes Castillo fue la publicación que hizo hace poco para celebrar el Día de las Madres con un tierno mensaje que ha tocado el corazón de todos.

“Cómo no amar con todo mi corazón a esta mujer que me trajo con tanto amor a este mundo, que me deseó como a nadie en la vida, que me ha cuidado cada segundo de mi existencia, que me ha llenado de abrazos, besos y caricias por décadas”, escribió.

Agregó que ella es la única que ha estado a su lado sin importar la situación, buena, mala, fea, o cómo sea. Y que es la única que se merece todo su tiempo, y ser la dueña de su corazón.