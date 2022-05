Sara Corrales y su divertida interpretación de ‘I Will Always Love You’

Sara Corrales no solo sorprende por su belleza y sensualidad, pues también lo hace con su gracia, y cuando quiere captar todas y cada una de las miradas sabe muy bien cómo hacerlo.

LEA TAMBIÉN El divertido video de Cata Gómez al tener de invitada a la Chiky BomBom

Recientemente decidió hacer el lip sync de un audio viral que rememora una de las mejores canciones de todos los tiempos y que no pierde vigencia, se trata de ‘I Will Always Love You’, la canción central de la película ‘El Guardaespaldas’ que inmortalizó la fallecida cantante Whitney Houston.

En clip está compuesto por una versión con el extracto del tono más alto del tema en la voz de la cantante y de otro bastante peculiar. Pues emula la expectativa versus realidad, esa de cuando creemos que estamos cantando bien, pero no es así.

Para el video Sara usó un maquillaje muy llamativo que resaltan ampliamente sus ojos bajo un top color piel que la hacer ver simplemente más que espectacular.

“Por favor díganme que esto no me pasa sólo a mi 🤣🤣🤣🤣 grabar un video cantando y ohhhh sorpresa al revisarlo no me oía cómo me imaginaba! 🥶 quiero leer sus experiencias ja ja ja ja ja ja”, fue el divertido pie de publicación.

Como fue una consulta, era de esperarse que el post se llenara de reacciones de parte de sus seguidores. Estos le confesaron a Sara que también le ocurre lo mismo a la hora de grabarse cantando y luego escuchándose.

“¡Exactamente! Yo juro que canto divino, pero algo pasa cuando me escucho… o cuando otros me escuchan. Pero igual me siento REGIA” y “Tranquila, no es la única, en ocasiones estoy inspirada cuando sale los anuncios y queda mi voz tipo Chimoltrufia 😂😂😂😂😂😂😂😂”, son algunos de los comentarios que destacan en el post que ya tiene miles de reproducciones acompañadas de miles de likes.