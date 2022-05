“Pensé que estaba celebrando”: preocupante desmayo en plena competencia de Desafío The Box

alexa desafio the box

Luego de que el programa estuviera en el centro de críticas debido a las medidas drásticas que tomó el reality como castigo al grupo Gamma, en donde una imagen en específico le dio la vuelta a toda Colombia y era precisamente la de ‘Maleja’ amarrada de pies y manos a una tabla, ahora de nuevo todos ponen los ojos en el Desafío por un desmayo de una participante. Todos entienden que el programa tiene ciertos retos cuando algún equipo pierde, pero no imaginaron que podría llegar a tanto.

Ya de por sí la competencia es demasiado dura teniendo en cuenta que muchas veces los participantes no tienen que comer y ni siquiera donde dormir o como bañarse, ya que hace parte de las pruebas de comodidades. Sin embargo, muchos consideran que el programa en varias ocasiones ha pasado el límite del bienestar y dignidad de alguien, ya que no solamente se dio con la amarrada de pies y manos, sino que a la misma concursante, en una oportunidad pasada, tuvieron que cortarle el cabello como castigo.

En ese momento ‘Maleja’ se derrumbó y empezó a llorar, pues su cabello hacía parte de su identidad y seguridad como persona. A pesar de ello, la concursante tomó de la mejor forma la situación y decidió donarle su cabello a su hermana que sufre de cáncer.

En esta oportunidad no se trató de un reto o un castigo, sino que luego de un Desafío a muerte, en donde Alexa quedó como ganadora, la concursante se abrazó con su equipo, pero luego de unos pocos segundos se cayó al piso ¿Qué pasó? Los paramédicos del programa la asistieron rápidamente quitándole el chaleco de sentencia y luego de que se recuperó, Alexa afirmó “Yo empecé a saltar como de la emoción, a brincar, y de un momento a otro me faltó el aire. Las luces se me fueron apagando, apagando y… yo vi a Oquendo y ni siquiera alcancé a cogerlo” a lo que él respondió “yo pensé que estaba celebrando”, comentario que le causó risa a varios.

Sin embargo, lo que si llamó mucho la atención fue la actitud de Tarzan frente al hecho, pues el participante se quedó sentado mirando desde lejos, sin si quiera molestarse por preguntar como estaba, lo que generó muchos meses por parte de los usuarios.