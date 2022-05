“Me manoteó para robarme”: Claudia Bahamón vivió una traumatizante situación en Cartagena

Una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana es Claudia Bahamón, quien ha tomado mayor fuerza en su carrera gracias a estar presente cada noche en MasterChef, siendo precisamente, como lo han nombrado en varias oportunidades, el alma de la cocina. Sus redes sociales son el centro de comunicación que tiene con las personas que la siguen y la admiran por su trabajo, por eso se asegura de estar conectada compartiendo cada vez que puede con ellos.

En esta oportunidad Claudia no perdió la oportunidad para dejar de revelar una nueva modalidad de robo que esta pasando en Cartagena, lo cuál reafirmó el miedo que le tiene a las calles:

“La semana pasada a las 11:20 de la noche con un grupo de amigos de trabajo esperábamos frente a la casa en donde nos encontrábamos a que llegara nuestro conductor de RCN” Inició comentando Claudia, “Las calles de Cartagena de la ciudad vieja son angostas y los andenes también. La calle estaba sola. Éramos un grupo de 5 personas un par arriba del andén y el resto abajo en la calle. Venía un taxi. Yo le di la espalda y me moví hacia el andén para darle más espacio a que pasara. En cuestión de segundos el taxi disminuyó la velocidad, abrieron la ventana de atrás y de ella salió un hombre casi hasta la cintura”

Ahí empezó lo peor, pues la hicieron hasta caer “Me manoteo para robarme, (de espaldas) me asusté, grité, por reacción natural no dejé que me quitaran lo que jalaban y me caí al piso. El taxi arrancó “en picada” (como dicen en mi tierra) y se escapó. Todos quedamos un poco en shock. Pasmados. Lloré de la angustia al sentirme una vez más vulnerada frente a un acto violento en la calle”

Recordemos que no es la primera vez que le pasa a la presentadora, de hecho, en septiembre del año pasado, en Bogotá, a Claudia la arrastraron por la calle para quitarle su celular. Afortunadamente ha salido sin lesiones las dos veces y la única reflexión que dejó es que ojalá en algún momento se pueda caminar con tranquilidad en las calles.