“Un abrazo que teníamos guardado hace dos años”: Aida Victoria comparte encuentro con su mamá. Este Día de la Madre Aida Victoria Merlano finalmente publicó el video del encuentro que tuvo con su madre en Venezuela después de dos años de estar separada de la excongresista.

Cabe recordar que hace unas semanas, la creadora de contenidos contó, en medio de lágrimas a sus seguidores, que había viajado a Venezuela y allí pudo encontrarse con su madre, quien se enfrenta ante la justicia colombiana desde el vecino país, donde está en calidad de refugiada política.

Sin embargo, Aida Victoria no había mostrado las imágenes del momento hasta este domingo cuando hizo público el encuentro en sus redes.

En el video podemos ver cómo madre e hija se abrazan y lloran juntas. El encuentro se da a las afueras de un edificio, que se presume se encuentra en Maracaibo.

Acompañado al video, Aida Victoria le dedica este mensaje a su madre.

“Feliz día ma. Me hiciste una mujer fuerte y decidida; me enseñaste a enfrentar los problemas con “la cabeza alta y los ojos bien abiertos”; me enseñaste que la esencia de la vida no está en lo que tienes sino en lo que das… Gracias por cada cosa que has plantado en mí y que me ha hecho ser quien soy. Te amo infinito @aidamerlano_oficial”.

Cabe recordar, que esta semana la exsenadora tuvo una audiencia virtual ante la Corte Suprema, en la que hizo graves señalamientos, entre ellos, afirmó que el presidente Duque durante su campaña en 2018 había recibido dineros de las familias Char y Gerlein para la compra de votos.

