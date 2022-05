Aida Victoria Merlano se considera “una farsa” por carecer de una importante cualidad

Aida Victoria Merlano se ha convertido en una de las influencers más conocidas de Colombia, destacando por su sentido del humor, sus comentarios sin filtros y también por su bien formada figura. Sin embargo, a pesar de tener un gran número de seguidores, la venezolana confesó que se considera “una farsa” y que esto se debe a que le falta una gran cualidad que una persona en su medio debe tener.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la influencer comienza a exponer un breve discurso en el expone que es una farsante debido a que mucha gente le ha atribuido ser “valiente”. Sin embargo, Merlano explicó que ella no posee esa cualidad.

“Caí en cuenta de que soy una farsa, y una farsa que hay que desmontar porque mucha gente me ha atribuido la heroica cualidad de valiente, y eso es algo que no soy”, comenzó la venezolana.

“La valentía implica enfrentarse a una situación difícil adversa que a muchos atemoriza pero que a ti no, a una situación que a pesar de lo difícil sientes que al final del ejercicio vas a resultar victorioso (...) Pero yo no admiro al valiente; admiro al corajudo”.

Seguidamente, Aida Victoria explica que que a pesar de que no considerarse una persona valiente ha enfrentado varias situaciones de su vida y le ha plantado cara aunque muy en el fondo se sienta muy asustada: “La mayoría de las situaciones que yo me he enfrentado en la vida, lo he hecho c***da del susto y pensando que a mitad de camino me voy a desplomar, pero eso no me hace parar de caminar”.

Finalmente, concluye el video diciendo que debido a esas cualidades ella no se considera una persona valiente, como muchos de sus seguidores la califican, sino una persona “corajuda”.