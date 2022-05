Este es el fetiche que Aída Victoria Merlano no ha podido cumplir

Una de las creadoras de contenido digital que más ha dado de qué hablar durante los últimos meses ha sido Aída Victoria Merlano, quien se ha caracterizado por hablar abiertamente de su sexualidad y cómo le gusta vivirla, de hecho, recientemente comentó cuál es ese fetiche que le encanta y el que no ha podido cumplir.

La influencer hizo el comentario durante una entrevista junto a la ex reina y actriz Eileen Roca en el marco del programa “Pa’ lante”.

Después de una ronda de preguntas, Merlano hizo que la modelo le respondiera cuál su fetiche, además, aprovechó el momento para confesar que lo había logrado cumplir hace poco junto al empresario Juan Pablo Silva, quien es también su esposo.

“Él era cero de eso y le dije mi fetiche es hacer el amor en la playa de noche y no importa que alguien pase por ahí. No sé si nos vieron porque yo estaba súper concentrada, él estaba un poco incómodo. Eso fue hace como un año. Le dije por favor me tienes que dar ese sueño que tengo y él ‘estás loca’, seguro pensó que le iba a decir que un trío y no lo haría porque me puede quedar gustando la vaina y después eso puede ser problemas para el matrimonio”, comentó.

El fetiche de Aída Victoria

Después de que Roca confesara cuál era su Fetiche, Aída Victoria procedió a contar el suyo asegurando que tiene una fantasía relacionada a que la descubran mientras tiene relaciones sexuales, aunque hasta el momento no se ha dado.

“Yo soy el tipo de persona que cuando está (en la intimidad) me encanta que me escuchen, si hay un grupo de amigos abajo y yo estoy (en esas) arriba voy a hacer mucha bulla porque me alborota esa vaina y si me toca una puerta y me la abren me alborota más, pero nunca me han visto como tal, pero me encantaría”, comentó.