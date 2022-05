La “excusa” que usaba Mara Cifuentes para llevar maquillaje cuando era niño

Mara Cifuentes figura como una de las modelos más influyentes en Colombia, destacando su talento en varias publicaciones en sus redes sociales. Pero además de su destreza frente a las cámaras, también es conocida por su pasado como chico. Y si bien a veces esto le juega malas pasadas con comentarios rudos de parte de los internautas, ha demostrado que se siente orgullosa de su cambio de sexo y que no olvida de dónde viene.

Así lo demostró en una de sus historias de Instagram, recordando su niñez con algunas fotos antiguas, mostrando cómo lucía cuando era un niño. Y en una de ellas aparece disfrazada como arlequín con un característico sombrero y la cara pintada de color blanco. A propósito de esto, la modelo recuerda el momento con nostalgia, refiriéndose a él como “un tesoro del alma”.

Sobre su disfraz, Mara Cifuentes escribió sobre la imagen que si bien no era el personaje que ella quería representar, tampoco le disgustó porque era una “excusa” para llevar maquillaje antes de su cambió de sexo: “El disfraz no era el que quería pero me servía como excusa para usar maquillaje”.

En otra historia, la colombiana también publicó una foto de su infancia en la que aparecía con otros niños de su misma edad, posando sentada sobre el pasto y con un árbol de fondo. Sobre la imagen escribió: “Yo. Una niña muy valiente”.

Mara Cifuentes está muy orgullosa de su pasado

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la modelo también publicó otra serie de fotos en las cuales mostraba algunos looks de su infancia y cómo de a poco iba haciendo su transición entre géneros, y dedicándole a sus detractores un mensaje.

“Sigo siendo la misma, solo que con más estilo. Después de tocar el fondo toma impulso y levántate, solo existe camino hacia arriba. A nadar sirenita, todavía queda mucho que hacer. Me amo, ver esa foto me recordó por todo lo que tuve que pasar para llegar aquí”, redactó Cifuentes.

