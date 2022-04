Mara Cifuentes le responde contundentemente a un seguidor sobre su cambio de sexo

La modelo Mara Cifuentes no ha tenido complejos de mostrar su cuerpo en las redes sociales, sintiéndose orgullosa de su figura y de quién es. A pesar de esto, sigue encontrando algunos detractores, como en el caso de un seguidor que le preguntó sobre su cambio de sexo de manera bufonesca. Pero ella supo responder contundentemente para dejarlo en su lugar.

A través de sus historias de Instagram, la colombiana abrió una casilla para que le escribieran algunas preguntas. Y entre ellas un usuario de la red social le preguntó: “Ya te quitaste el pene y te pusiste la vagina?”, algo que notablemente le incomodó. Sin embargo, la joven no descartó la interrogante y aprovechó para responderle de manera cómica pero sólida.

“¿Más bien usted que quiere que tenga? Dígame usted, ¿le gusta el pipí o la vagina? Y dependiendo yo le tengo pipí o vagina?”, respondió Mara Cifuentes esbozando una gran sonrisa al final de la respuesta.

Otro de sus seguidores también decidió abordar el tema de su sexo preguntándole si era una chica trans, a lo cual ella respondió: “Soy una sirena transexual y no tengo por que negarlo”, bromeando al respecto mientras nadaba en una piscina.

Mara Cifuentes no está interesada en una cirugía de cambio de sexo

Previo a esta sesión de preguntas, la modelo ya se había pronunciado sobre su identidad de género y su sexualidad, dejando en claro que no estaba interesada en someterse a la cirugía de cambio de sexo.

Y a pesar que antes había revelado que tenía vagina, comentó que solo lo digo por la presión que sentía, pero que ahora puede ser libre con su verdad. “¡No estoy operada! Hoy me siento libre y feliz de poder decírselos. ¡No tengo reasignación de género! Soy una mujer cien por ciento y no necesito una cirugía. El que lo quiera entender, está bien, el que no, ni modo”, comentó la colombiana en una entrevista a la revista Vea.

Instagram: @maracifuentes1 Instagram: @maracifuentes1

