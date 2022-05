¿Rivalidad con Karol G? Esto respondió Farina cuando le preguntaron por su colega

Desde hace varios años que las dos artistas iniciaron en la industria musical, Farina por una parte, se convirtió en ‘La Nena Fina’ del Factor X, en donde sobresalió tanto, que fue una de las primeras artistas nacionales en representar el reguetón.

Karol G por otra parte, se dio a conocer por medio de su también colega Reykon, siendo la corista de él. A pesar de que la colombiana en un momento de su vida quiso salirse de la industria, lo que es para uno es para uno, así que empezó a estudiar negocios en la música y volvió a intentarlo.

Las dos mujeres se han vuelto artistas demasiado queridas por todo un país, pero ¿Por qué no las hemos visto juntas haciendo canciones o compartiendo públicamente? En medio de una entrevista donde Farina está aprovechando para hacer promoción a su música y la nueva película que protagonizó “Flow Calle” donde narra también parte de su vida, habló del tema.

Los rumores de una posible enemistad empezaron por una canción de Karol G llamada “A Ella” en donde le cantaba a una mujer que se había entrometido en su relación del momento con un productor musical, “Tuve un amor muy fuerte, una mujer que era de mi círculo social, se metió en mi relación y me lo quitó y él también se fue” afirmó en su momento ella.

A pesar de que nunca se llegó a confirmar esto, al paso de los años, la versión se volvía más real, teniendo en cuenta que se fueron poco a poco alejando.

Ahora, luego de varios años, Farina respondió sin miedo sobre qué pensaba sobre Karol G:

“Con Karol quisiera poderme sentar a hablar, compartir, emborracharme con ella, porque con Karol me he sentado 15 minutos, cada una siempre ha estado en un camino y en un recorrido diferente. He recibido mensajes de ella muy lindos, ella siempre me ha apoyado mucho en mi música y yo la de ella” dejando claro que si en algún momento hubo enemistad, ya no la hay.