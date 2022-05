“Me parece que está respirando por la herida”: Andy Rivera manda fuerte indirecta

Para la tristeza de muchos, la relación de Andy Rivera con Lina Tejeiro parecer haber llegado a su fin definitivo. Luego de varios meses en los que se especularon que los dos famosos se estaban viendo de forma secreta, estábamos esperando que decidieran confirmar que de nuevo estaban teniendo un romance, pero eso nunca pasó.

El tema fue tan polémico que incluso fue burla de algunos, pues recordemos que Yina Calderón sacó en cara por redes sociales en una pelea con Lina Tejeiro, que ella podría ser un payaso, pero por lo menos no mendigaba amor o sexo.

Dichas palabras dejaron con la boca abierta a todo el mundo, confirmando que a pesar de que los dos famosos no estaban teniendo nada oficial, si se estaban viendo ¿Entonces que pasó? Al parecer Lina fue quien tomó la decisión de volverse a separar, ya que los comentarios que hemos visto por parte de Andy suelen ser un poco más profundos, como si realmente se sintiera dolido por la situación.

Lina por el contrario se ve mucho más tranquila y a la expectativa de encontrar una persona que realmente si le sume en la vida y con el que pueda construir una familia. Mientras ella está así de tranquila, Andy no hace más que publicar indirectas ¿Serán para la actriz?

Por medio de Twitter el cantante compartió “La única forma de que les des espacio a algo nuevo en tu vida; es tirando a la basura, lo que ya no sirve, lo que ya cumplió su ciclo. Cero apegos y bienvenido el cambio”

El comentario llegó luego de que Lina respondiera en sus historias que no ha vuelto ni volvería con ningún ex, así que muchos aseguran que las palabras del cantante las hace desde el dolor:

“Indirectas van , indirectas vienen” “Peleó de nuevo con Lina” “Qué toxicidad de ambos. Que si, que no” “Como Lina dijo que no volvería con un ex, ahora salió con su comentario porque le dolió que ella ya no le copia. Ahora a sacar canciones tristes con indirectas muy directas”