Farina revela por qué rechazó ser jurado de “Factor X”

Cuando el género urbano no era tan popular como en la actualidad, la cantante Farina salió a romper las barreras del género, presentándose como una de las pocas chicas que incursionaron en este tipo de música gracias al impulso que le dio el programa “Factor X”. Sin embargo, cuando el canal RCN le pidió que formara parte del panel de jurados de esta nueva temporada, ella tuvo que declinar la oferta.

Así lo dijo la colombiana en una entrevista con el portal Infobae en donde estuvo relatando varios detalles de su vida profesional y sus proyectos actuales, comentando que debido a ciertas complicaciones tuvo que rechazar la invitación del canal que le dio un gran impulso a su carrera actual.

Puede leer: Farina revela con qué cantante fallecida le habría gustado hacer un dueto

“He tenido muchas propuestas de actuación, solo que por mi agenda y porque estoy enfocada en mi música no las he aceptado. Incluso, hace poco tuve la invitación para hacer parte del ‘Factor X’, pero no pude por tiempo y porque estaba haciendo otro tipo de cosas”, dijo Farina al medio digital.

“Me habría encantado estar en este reality que me abrió las puertas y fue la ventana para darme a conocer al mundo”, detalló la cantante urbana.

Lea también: Farina habla de las cirugías que le han inventado

Farina en el mundo de las películas

Si bien la cantante comentó que ha estado ocupada con diferentes proyectos, en la misma entrevista confesó que también ha estado recibiendo propuestas para participar en otra película. Y a pesar que tiene su agenda llena, no ha descartado la oferta: “Tengo también otro coqueteo de una película, pero vamos a ver qué sucede con eso”.

“La nena fina” también habló sobre otro proyecto fílmico en el cual está involucrada: “Flow Calle”. En ella interpreta a una joven que busca abrirse paso en el mundo de la música a pesar de su corta edad y poca experiencia, algo que ella catalogó como casi autobiográfico.

“Eso fue todo un reto, pues al principio estaba muy nerviosa, entonces tuve que prepararme para temas como el acento, teniendo en cuenta que Yiselle es una joven dominicana, por lo cual me verán allí hablando de otra manera. Aparte de eso, ‘Flow calle’ es una película que inspira y lleva un mensaje muy positivo, no solo para los artistas que están comenzando, sino también para todo aquel que quiera hacer grandes proyectos”, dijo la colombiana.