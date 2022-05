Critican a Shaira por salir todo el tiempo con su mamá

Shaira se ha convertido en una de las cantantes nacionales más queridas por el público, no solo por su talento, sino por su música y su personalidad, por eso mismo, miles de seguidores se preguntan por su vida personal, a lo que ella siempre ha tratado de ser reservada y comentar solo lo de su vida profesional.

Sin embargo, es cierto que muchas veces los seguidores en redes sociales suelen ser bastante insistentes con el tema, queriendo saber más y más, sobre todo porque ven que Shaira ya no es una niña, sino que se ha convertido en toda una mujer bella y talentosa.

En redes sociales no se ha visto nada sobre sus relaciones amorosas ¿será que lo tiene oculto? La verdad es que muchos afirman que la única persona que la acompaña constantemente es su mamá. En Instagram le preguntaron directamente si es que ella no la dejaba salir o tener vida social “¿Por qué andas con tu mamá 24/7, ya eres mayor de edad, no te deja salir sola?” a lo que ella muy seria contestó:

“Si yo quiero salir sola puedo hacerlo, pero a mi me gusta salir con ella y ademas no tiene nada que ver si soy o no mayor de edad porque la gente cree que uno cumple la mayoría de edad y empieza a hacer cosas como una cabra. Hay chicos que me dicen ‘Ay, salgamos’ pero así como de pendejada porque yo no salgo con nadie. El caso es que se enojan porque yo salgo con mi mamá entonces si no aceptan a mi mamá pues yo que me voy a meter ahí, no nada nada” Afirmó la cantante.

Pero no solo comentó eso, de hecho añadió “Obvio, supongamos un caso, yo tengo a mi pareja, yo voy a tener mis espacios eso no pasa nada y eso mi mamá lo respeta porque sabe que yo soy una buena niña y de lo que hizo de mi” dejando claro que quien no aceptara a su mamá no tendría nada con ella.